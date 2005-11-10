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Esclusiva TMW

Venezia ancora vivo, Poggi: "Nicola trasmette emozioni. Adams? Si sta adattando"

Esclusiva TMW
Daniele Najjar
autore
Daniele Najjar
Oggi alle 17:37Serie A
09.11.2026 17:37Serie A
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L'ex Venezia, Udinese e Roma, Paolo Poggi, parla alla nostra redazione della squadra della sua città e non solo.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Veneziano doc, Paolo Poggi venerdì sera ha assistito ad una sfida per cuori forti fra la squadra della sua città e quella alla quale ha legato una grossa fetta della propria carriera, l'Udinese. A spuntarla è stato il Venezia, che ha superato proprio l'Udinese in classifica rilanciando le proprie quotazioni nella lotta salvezza. Poggi ha parlato a TuttoMercatoWeb.com delle sue sensazioni sulle due squadre e non solo.

Il Venezia ha rinnovato le proprie speranze salvezza.
"È diventata una squadra molto concreta. Prima di venerdì è vero che il Venezia ha fatto gol con il Napoli per poi passare tre gare senza segnare - contro Inter, Genoa e Como - però è cambiata molto la squadra. Prima produceva molto, ma subiva tanto, anche se secondo me è stata penalizzata e meritava di più con Stroppa. Ora attacca meno, ma obiettivamente subisce anche meno. Nicola dimostra di essere un allenatore molto pragmatico, che sa trasmettere emozioni ai giocatori. Ha dato un giro di vite per raddrizzare la situazione".

Quanto crede alla salvezza del Venezia?
"Ora bisogna dare continuità: i punti sono davvero pochi. La chiave è di trovare dei filotti di più vittorie per poi gestire la situazione con meno paura. Ottima vittoria venerdì, ora bisogna riprovarci".

Su Yeboah e Adams: si aspetta qualcosa di più dalla coppia d'attacco che ha giocato più partite?
"Per quanto riguarda Adams: mi auguro per lui che sia una fase di adattamento ad un campionato che è diverso da quello spagnolo. Non so se più facile o difficile, ma sicuramente diverso. Deve ritrovare fiducia, ha fatto due gol in campionato (e due in Coppa Italia), ma ha sbagliato molto tecnicamente in questo inizio. Per me è solo una fase, per me è un buon giocatore e lo dimostrerà. Su Yeboah: sa saltare l'uomo con facilità disarmante grazie a quante volte vince i duelli, deve solo riuscire ad essere più incisivo".

Quanto la sorprende vedere l'Udinese in quella posizione di classifica?
"Abbastanza. Una situazione che non si vedeva da tanti anni. Fa strano vederla là in fondo".

Zanetti dopo la sconfitta di Venezia ha parlato di fare un bagno d'umiltà, alzando il livello dell'intensità.
"Sicuramente c'è qualcosa da cambiare, è evidente che l'inizio di stagione non sia stato all'altezza dei programmi della società. Bisogna togliersi di dosso un po' di timidezza. Per tornare la squadra di spessore che abbiamo visto in questi anni: questa posizione in classifica non cancella le doti di questa squadra. Non la chiamerei neanche paura, ma forse timidezza o vergogna di trovarsi in quella posizione".

Il cambio in panchina era inevitabile.
"La società penso abbia valutato con attenzione cosa fare. Molti si aspettavano un cambio già dopo la sconfitta casalinga con il Lecce, evidentemente si è cercato di valutare se effettivamente ci fosse proprio scollegamento totale fra allenatore e squadra. Per poi decidere di cambiare. La situazione rimane seria".

Sulla lotta scudetto: le romane quanto possono credere di dare fastidio all'Inter fino in fondo?
"Lassù sta diventando interessante. La Lazio non si riesce a capire se riuscirà a durare, ma mi sembra che non molli niente, Gattuso sta facendo qualcosa di importante. La Roma è la prima candidata a cercare di spezzare l'egemonia dell'Inter, per la forza travolgente che sta dimostrando. Non escluderei il Milan: è ancora un'incognita, fa qualche passo falso, ma almeno in campionato alternato a concretezza e vittorie e punti. Poi c'è il Como che può essere l'ago della bilancia: può battere chiunque".

La Juventus è più in basso?
"Sì, ma perché è mancata di continuità fino ad ora. Un campionato che però fino ad ora non è scontato, è equilibrato. Non so se sia perché siano tutte migliorate o peggiorate".

© Riproduzione riservata

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