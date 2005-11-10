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Udinese nel baratro, Poggi: "Situazione seria. Le parole di Zanetti? Qualcosa va cambiato"

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Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 19:30Serie A
09.11.2026 19:30Serie A
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L'ex giocatore del club friulano commenta l'ultimo posto in classifica della squadra che ha appena cambiato guida tecnica.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex attaccante Paolo Poggi nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha parlato anche della situazione complicata che sta vivendo l'Udinese. Dopo un inizio di stagione tremendo, il club ha scelto di esonerare Kosta Runjaic affidando la scossa a Paolo Zanetti. La prima a Venezia però ha portato ad una sconfitta.

Quanto la sorprende vedere l'Udinese in quella posizione di classifica?
"Abbastanza. Una situazione che non si vedeva da tanti anni. Fa strano vederla là in fondo".

Zanetti dopo la sconfitta di Venezia ha parlato di fare un bagno d'umiltà, alzando il livello dell'intensità.
"Sicuramente c'è qualcosa da cambiare, è evidente che l'inizio di stagione non sia stato all'altezza dei programmi della società. Bisogna togliersi di dosso un po' di timidezza. Per tornare la squadra di spessore che abbiamo visto in questi anni: questa posizione in classifica non cancella le doti di questa squadra. Non la chiamerei neanche paura, ma forse timidezza o vergogna di trovarsi in quella posizione".

Il cambio in panchina era inevitabile.
"La società penso abbia valutato con attenzione cosa fare. Molti si aspettavano un cambio già dopo la sconfitta casalinga con il Lecce, evidentemente si è cercato di valutare se effettivamente ci fosse proprio scollegamento totale fra allenatore e squadra. Per poi decidere di cambiare. La situazione rimane seria".

Sulla lotta scudetto: le romane quanto possono credere di dare fastidio all'Inter fino in fondo?
"Lassù sta diventando interessante. La Lazio non si riesce a capire se riuscirà a durare, ma mi sembra che non molli niente, Gattuso sta facendo qualcosa di importante. La Roma è la prima candidata a cercare di spezzare l'egemonia dell'Inter, per la forza travolgente che sta dimostrando. Non escluderei il Milan: è ancora un'incognita, fa qualche passo falso, ma almeno in campionato alternato a concretezza e vittorie e punti. Poi c'è il Como che può essere l'ago della bilancia: può battere chiunque".

La Juventus è più in basso?
"Sì, ma perché è mancata di continuità fino ad ora. Un campionato che però fino ad ora non è scontato, è equilibrato. Non so se sia perché siano tutte migliorate o peggiorate".

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