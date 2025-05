Roma, Ranieri elogia Kone: "Giocatore universale". E spiega lo scarso utilizzo di Paredes

L'ultima vittoria in casa dell'Inter, la prossima sfida contro la Fiorentina e l'entusiasmante risalita in classifica con uno sguardo neanche troppo velato sulla Champions. In casa Roma non ci annoia, così come non manca di rispondere alle tante domande in conferenza stampa proprio colui che in questa risalita giallorossa ha messo lo zampino, Claudio Ranieri. Tra i vari temi, quello ricorrente sul futuro della panchina: "Se giocare la Champions mi farebbe cambiare idea per la panchina? No, nulla. Io amo la mia squadra e i miei colori. Tutto quello che mi porterebbe egoisticamente a fare un altro anno sarebbe un errore per la Roma - ha sottolineato Ranieri -. Io aiuterò il nuovo allenatore in tutto ciò che mi chiederà. La Champions? Non sarebbe un'impresa pari al Leicester, dove fu incredibile. Ma sarebbe un altro tassello che porterei nel cuore. Intanto lottiamo, non dobbiamo avere recriminazioni. Ci mancano quattro partite da giocare col coltello tra i denti".

Come sta la squadra? E come trova la crescita di Koné?

"La squadra sta bene, abbiamo recuperato Nelsson e Abdulhamid. Manu è un giocatore universale: può coprire più ruoli. Lui gioca in Nazionale con due mediani e si adatta alle situazioni. Può essere box to box o davanti alla difesa: lo metto da una parte o dall'altra a seconda delle situazioni e delle squadre che affrontiamo".

Perché Paredes è stato usato così poco ultimamente?

"Perché ho scelto altri giocatori. Stanno tutti bene e sono disponibili: scelgo chi reputo più idoneo per raggiungere la vittoria. Mi mettono in difficoltà: quando dico che scelgo all'ultimo è la verità".

Shomurodov può diventare centrale nella prossima stagione?

"Lui è già fondamentale quest'anno. Dà sempre tutto e io il calcio lo concepisco proprio così. Starà a me capire se devo cambiare strategia. Lo trovo un ragazzo d'oro, qualcosa sbaglia ma non si risparmia mai. Per questo penso che anche i tifosi gli siano riconoscenti per il suo impegno".