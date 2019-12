Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dubbio terzino destro in casa Roma: Petrachi e la direzione sportiva devono capire se uno tra Zappacosta, Florenzi e Santon può fare le valigie: piace molto Timothy Castagne dell'Atalanta, che però costa caro. Lo stesso dicasi per Hans Hateboer, anche lui alla corte di Gasperini. In alternativa spunta il nome di Joel Veltman, 27enne dell'Ajax che può fare anche il centrale. Lo riporta Il Corriere dello Sport.