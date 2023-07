Roma, tutte le strade portano a Scamacca. Ma Mou spera ancora in Morata

vedi letture

La Roma può trovare nel Milan un alleato importane nella sua corsa al centravanti. Se il West Ham infatti dovesse acquistare Origi, si faciliterebbe l’affare Scamacca. E tutte le strade sembrano andare in quella direzione. L’apertura del calciatore a tornare nella Capitale è stata evidente e anche il club preferirebbe investire in un ragazzo giovane e italiano. Da convincere restano gli Hammers che vorrebbero inserire nel prestito l’obbligo di riscatto, condizione che la Roma potrebbe legare al raggiungimento di determinati obiettivi come il numero di presenze e l’arrivo in Champions Legue.

Le prossime ore saranno decisive e nonostante a Mourinho il nome di Scamacca piaccia molto, sotto sotto spera ancora di poter avere Alvaro Morata. Per costo dell’ingaggio e futuribili, però, sarebbe un’operazione non in linea con lo schema dei Friedkin, per questo qualora arrivasse lo spagnolo sarebbe solo per accontentare lo Special One. Il sogno, poi, sarebbe addirittura averli entrambi, ma a quel punto andrebbe ceduto Belotti che a fine stagione ha rinnovato per altri due anni il suo contratto. Arrivato a zero, poi, rappresenterebbe una plusvalenza piena, ma ad oggi è uno scenario non ancora verificabile. Intanto i giorni passano, la Roma lavora in Portogallo e Mou aspetta il suo centravanti.