La Roma vince senza Dybala, ma Gasperini incrocia le dita: due date cerchiate per il rientro

"Non ha nulla di particolare: è un affaticamento sul gemello del polpaccio", spiegava Gian Piero Gasperini in merito allo stop di Paulo Dybala, già alla vigilia dell'incontro con il Genoa. A poche ore di distanza dal successo per 2-0 sul Grifone, invece, il tecnico giallorosso non ha saputo fare a meno di pensare alla Joya e alla sua assenza, dando novità sul possibile rientro.

La speranza

"Dybala, conto e spero di riaverlo per Napoli: sono fiducioso. Oggi o domani possono essere giorni decisivi: sarebbe importante averlo in panchina contro lo Slovan", ha dichiarato nel post-vittoria sul Genoa Gasperini. Seguendo, dunque, passo dopo passo il calendario della stagione corrente della Roma, la sfida di Champions League con lo Slovan Bratislava tra due giorni potrebbe portare l'attaccante argentino quantomeno nell'elenco dei convocati. Un passo in più verso il rientro definitivo che l'allenatore di Grugliasco si augura possa avvenire il 24 ottobre, in occasione nel Derby del Sole contro il Napoli.

Ma senza Dybala...

Intanto in un match ostico quanto complicato da sbrogliare come contro il Genoa, le seconde linee della Roma hanno mostrato il proprio valore. A cominciare da Santiago Castro, maltrattato tutto il primo tempo da Ostigard e la difesa rossoblù, finché non ha tirato fuori dal cilindro un coniglio: il pallonetto delizioso per il momentaneo 1-0 dei giallorossi, prima del raddoppio definitivo di Lulli. Il centravanti argentino, arrivato in estate dal Bologna, ha elevato il tasso tecnico della rosa e forse ora Gasperini non deve più tremare in assenza di Dybala. Anche se con la Joya in campo, specialmente se in coppia con Malen, ha una marcia in più.