Paulo Dybala, fantasista della Roma, ha fatto il punto sulle sue condizioni fisiche alla vigilia del big match di Champions League col PSG. Di seguito le parole della stella argentina.

Come sta Dybala: la risposta del calciatore argentino

Ti abbiamo visto in una forma smagliante a inizio anno, fino all'infortunio. Poi c'è stato questo stop. Come ti senti adesso e quanto manca per poter tornare a quei livelli lì di inizio anno?

"No, in questo momento mi sento bene. Ovviamente ho lavorato tanto durante il periodo dell'infortunio, anche perché poi c'è stata la pausa e io ho potuto lavorare le due settimane con la squadra, quindi mi sono sentito bene nei minuti che ho fatto contro il Parma e sicuramente con il tempo, piano piano, passando le partite, mi sentirò meglio".

Spesso si è parlato del tuo infortunio e del fatto che avvertissi dolore nel calciare. Ti abbiamo visto calciare un po' meno. Puoi fare chiarezza sulle tue condizioni fisiche e sul tuo infortunio? Come stai adesso?

"Io dico sempre che adesso calcio meno perché al mister piace che imbuchiamo quando siamo vicini all'area, poi Malen sta bene. Penso che sia una questione di partite, non credo di aver calciato di meno. Penso che a volte abbia cercato la soluzione migliore, quella di trovare un compagno dentro l'area. Ho tirato in alcune partite, ma ancora non ho trovato il gol, quindi magari per questo pensate che tiri di meno. Io sono tranquillo, so che ho avuto questo infortunio, arrivato in un momento in cui nemmeno me lo aspettavo, perché mi sentivo in uno dei momenti migliori dell'ultimo anno".