Romelu Lukaku è rimasto a Milano: il centravanti belga salterà Real Madrid-Inter

Romelu Lukaku è rimasto a Milano. Il centravanti belga dell'Inter, che ha rimediato un infortunio in occasione dell'ultima gara di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, non sarà convocato per la sfida di domani contro il Real Madrid. Per Lukaku sarà la seconda partita da indisponibile dopo quella di domenica contro il Parma.