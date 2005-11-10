Rose: "Rispettiamo il Milan, ma il Bournemouth vuole vincere. Siamo fiduciosi"

Marco Rose, allenatore del Bournemouth, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Europa League contro i rossoneri: "È ancora un sogno sfidarli, il Milan è un club grandissimo, cercheremo di dare il meglio soprattutto per i tifosi".

In Europa le inglesi sono così superiori alle altre?

"La Premier League è speciale, è la migliore al mondo, c'è una qualità immensa, devi essere fortissimo e combattere ogni match anche solo per un punto. Club più piccoli come noi sono davvero messi a dura prova, in vista di domani siamo fiduciosi, abbiamo ottenuto due vittorie su due e vogliamo fare la stessa cosa contro il Milan".

C'è il rischio di rispettare troppo il Milan?

"No, assolutamente no. Siamo qui per competere, per vincere, giochiamo anche in casa… Rispettiamo la storia del Milan, che è molto forte, ma puntiamo a vincere".

Le piacerebbe allenare qualche giocatore del Milan?

"Hanno giocatori incredibili, Rabiot su tutti. Mi piace tantissimo Modric, è una persona fantastica, penso a Pavlovic e tanti altri, ma ho fiducia nei miei".