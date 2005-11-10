Milan su Scott? Il tecnico del Bournemouth: "Non commentiamo le voci, noi ci puntiamo"

Alex Scott è uno degli obiettivi di gennaio del Milan per rinforzare il centrocampo, ma il Bournemouth non ha tutta questa voglia di cederlo. A confermarlo è Marco Rose, tecnico delle Cherries, che in conferenza stampa prima del match di Europa League contro lo Sturm Graz ha spiegato: "Abbiamo appena chiuso l'altra finestra di mercato e ora parliamo della prossima. Io e il club siamo concentrati sulla partita di domani e non commentiamo le indiscrezioni che emergono subito dopo la chiusura del mercato. Speriamo di riaverlo a disposizione tra un paio di giorni o settimane e continuiamo a puntare su Alex Scott. È molto motivato, e questo è evidente a tutti fin dalle prime partite".

Il ko con il Chelsea

Rose parla poi del 5-1 subito dai Blues: "Vogliamo e dobbiamo reagire. L'unica cosa positiva di questa partita è che abbiamo ricevuto un vero e proprio schiaffo in termini di risultato. Se inizi una partita come abbiamo iniziato noi, il compito diventa molto più difficile. Dopo la partita ho avuto l'impressione che tutti fossero davvero delusi. Abbiamo ricevuto un vero schiaffo e ora dobbiamo reagire".

L'Europa

Per il Bournemouth si tratta della prima storica partecipazione a una competizione internazionale: "Capisco benissimo la situazione perché ora conosco molto meglio il club e la sua storia. Il percorso che ha compiuto negli ultimi anni è stato straordinario, nonostante tutte le difficoltà affrontate. Ora giochiamo in Europa e dobbiamo trovare il giusto equilibrio. Vogliamo competere ovunque, questo rimane il nostro obiettivo. Domani avremo la possibilità di mostrare per la prima volta il nostro valore in casa in una competizione europea. È un traguardo importantissimo."