Rummenigge consiglia il Milan: "Rangnick è bravo, ma serviva più tatto con Maldini e Boban"

vedi letture

"In Germania ha lavorato bene, ha il vantaggio di aver avuto due ruoli, perché è stato sia direttore tecnico e sia anche allenatore". Parla così, a La Gazzetta dello Sport, l'ad del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge, commentando le voci su un possibile arrivo di Ralf Rangnick al Milan: "Diciamo però che la cosa non è stata venduta in modo simpatico, perché se hai due dirigenti come Maldini e Boban, che sono stati dei simboli del grande Milan, bisogna trovare una soluzione più sensibile, si deve agire in modo che alla fine diventi un “win-win” per le due parti. Se Rangnick parte così, non è un modo simpatico perché Boban è già via e Maldini è contro. Rangnick farà l’allenatore o il direttore tecnico? Non ho informazioni".