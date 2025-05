TMW Rummenigge dopo la cena di gala della UEFA: "Vincerà l'Inter. Perchè? Sono interista"

Tre anni all'Inter fra il 1984 e il 1987 dopo un'epopea con il Bayern Monaco, club nel quale ha lavorato anche come dirigente, Karl-Heinz Rummenigge era ospite questa sera alla cena di gala della UEFA con le delegazioni di PSG e Inter.

Interpellato all'uscita dalla stampa presente sulla sfida di domani all'Allianz Arena ha dichiarato in maniera lapidaria: "Vince l'Inter. Perché sono così fiducioso? Perché sono interista".

Poco prima della leggenda del calcio tedesco ai microfoni di TMW si era presentato anche Adriano Galliani: "Una gara secca non ha mai un pronostico. Non è un torneo come il campionato. Può succedere di tutto. Il discorso di Marotta? Bel discorso forte, tosto, Beppe è positivo. Ed è giusto che lo sia. Per chi farò il tifo? Siamo italiani, tifiamo Inter. Chiunque uomo di calcio italiano non può che tifare per l'Inter domani sera".