Che gaffe della Bild: Rummenigge parla di Simone Inzaghi, in foto c'è Filippo

C'è grande attesa anche in Germania, oltre che in Italia, per la partita di questa sera tra Bayern Monaco e Inter, primo atto del quarto di finale di Champions League che vede impegnata l'unica e ultima squadra italiana rimasta in corsa nella massima competizione europea per i club. Un clima da avvicinamento alla grande partita che può portare a qualche inesattezza, se ci si lascia troppo trasportare dall'hype.

È per esempio il caso di quanto accaduto al ben noto quotidiano Sport Bild, il più celebre dell'intera Germania. All'interno dell'edizione di oggi, infatti, veniva proposta un'intervista al grande doppio ex Karl Heinz Rummenigge, che tra le altre cose ha parlato anche del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Peccato però che, come potete notare anche dall'immagine di TMW, all'interno del giornale comparisse una foto di Filippo Inzaghi, con tanto di tuta del Pisa addosso. Una semplice gaffe, ma in cuor suo di certo Simone si augura che dopo questa doppia sfida non potrà più essere confuso o scambiato per qualcun altro. Fosse anche solo suo fratello, Pippo...

Tra l'altro Rummenigge ha parlato in termini entusiastici di Simone Inzaghi: "Per me è una sorpresa positiva, perché a livello nazionale ha già vinto parecchio e forse conquisterà anche quest’anno lo scudetto. E anche a livello internazionale si sta comportando bene. Nel 2023 ero a Istanbul quando affrontò il Manchester City in finale di Champions League: con un po’ di fortuna avrebbe potuto anche vincerla. Seguo ancora l’Inter, che è una mia ex squadra, e trovo che Inzaghi sia un fenomeno".