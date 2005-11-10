Sabatini duro: "Non è possibile per la storia del Milan fare una figuraccia come quella di ieri"

All'interno del proprio canale YouTube il giornalista Sandro Sabatini ha commentato duramente il ko per 3-0 rifilato dal Bournemouth al Milan in Europa League: "L'accusa nei confronti di un Milan sconfitto 3-0 dal Bournemouth, che sarà anche una squadra di Premier League rispettabile, ma di sicuro non è né il City, né il Chelsea, né il Liverpool: perdere 3-0 a Bournemouth, con l'attenuante di due rigori subiti e un uomo in meno, non è accettabile. Non è accettabile nemmeno per Amorim, che dice: 'La partita è cambiata perché dal primo calcio d'angolo è arrivato il mani di De Winter e poi c'è stato il rosso di Maignan'. Sì, però il Milan, anche in parità numerica, non aveva fatto niente: aveva subito le folate del Bournemouth sotto la pioggia, è stato un nubifragio, anzi una bufera per i rossoneri.

La prestazione collettiva rispecchia anche quella dei singoli, perché non è un'esagerazione dire che il migliore è stato Torriani. Alla fine, il giovane portiere subentrato a Maignan è l'unico che, facendo il conto dei rossoneri scesi in campo, merita la sufficienza: sei a Torriani, quattro a Maignan. Io di solito sono abbastanza prudente nei giudizi sui singoli e sull'allenatore, però lasciatemi dire una cosa un po' retorica, populista, che strizza l'occhio ai tifosi, soprattutto quelli di una certa età: il Milan gioca in Europa League, non è possibile rimediare una figuraccia del genere a Bournemouth dopo la sconfitta in casa contro il Benfica e la vittoria sofferta grazie a Cisse.

Attenzione, perché dopo tre partite e una sola vittoria, il prossimo avversario sarà il Ferencvaros, che guida la classifica del super girone con nove punti a punteggio pieno. Il Milan potrebbe ritrovarsi in una situazione molto complicata, perché l'Europa League viene affrontata da Amorim, con grandissima evidenza, come l'occasione per fare turnover e dare spazio a tutti. Eh, ma se poi non vinci con il Ferencvaros, come fai nelle partite successive a fare turnover? Il Milan non può permettersi di uscire dall'Europa League, con tutto il rispetto... per chi poi?".