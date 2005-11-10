Sabatini: "La Roma può dar fastidio all'Inter senza Endrick. Lazio? Sogna di essere il Leicester"

Nessuno avrebbe scommesso un euro su questa Lazio? "No", la risposta di Sandro Sabatini, noto giornalista e opinionista di Sport Mediaset, intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb. "Ma non parlarmi di pronostici: non mi sembra di essere la persona adatta", ha scherzato. "Però l'Inter è la più forte, la Roma è all'altezza dell'Inter e la Lazio sogna di essere il Leicester italiano. Sarebbe un bel sogno, pieno di situazioni paradossali. L'umore dei tifosi, senza entrare nei dettagli della contestazione, era azzerato a Ferragosto e adesso è al settimo cielo. Il presidente era accusato di fare un mercato da anni negativo, deficitario, e invece ha preso anche dei buoni giocatori".

L'analisi poi si è spostata su Gennaro Gattuso, tornato ad allenare dopo la delusione cocente dell'Italia fuori dal Mondiale per la terza volta consecutiva con lui come ct. "Era considerato un allenatore al tramonto, ha rivitalizzato dei giocatori che con Sarri non erano stati tenuti nella giusta considerazione".

Roma, Como, Milan: chi dietro all'Inter?

"Terzo il Como, anche se ha fatto una brutta figura a San Siro. Per me, per il quarto posto c'è la sorpresa Lazio, sta mettendo in difficoltà tre grandi che rischiano di restare a guardare per la prossima Champions League: Milan, Juventus e Napoli".

La Juventus ha un obiettivo: la Champions League. E non lo Scudetto... cosa manca? E a gennaio dal mercato?

"Mi aspetto tantissimo. C'è l'intenzione di accontentare Spalletti nelle sue legittime richieste. La Juventus nelle ultime tre edizioni di mercato ha speso tanti soldi senza prendere giocatori importanti. Se la analizzi, Bremer, Locatelli, Yildiz... sono l'ossatura che c'era prima".

Endrick potrebbe rendere la Roma da Scudetto?

"Per me è un lusso. Per fare quello che ha fatto Endrick... hanno preso Castro a 30 milioni e finora ha reso in proporzione al minutaggio. Per me già ora la Roma può dar fastidio all'Inter".

Sul Napoli si dice tanto, ma è anche a fine ciclo...

"Prima o poi finiscono. Io credo che ad Allegri vadano riconosciute giustificazioni e anche delle responsabilità in questo rendimento che non c'è. Le giustificazioni sono gli infortuni, ma il Napoli normalmente è una squadra svuotata nelle motivazioni e nel fisico, da quattro annate di altissima tensione: lo Scudetto con Spalletti, emotivamente e psicologicamente difficile da dimenticare. Quella dello Scudetto di Conte. E quella dell'anno scorso con il secondo posto, intensa anche per le dichiarazioni di Conte. Non voleva accompagnarla al funerale, che solitamente non si fa se qualcuno è in piena salute".

Altre sorprese Frosinone e Cagliari?

"Il Frosinone nessuno se lo aspettava. Fa un bellissimo calcio con un allenatore che ha ottenuto quello che merita in una carriera piena di sali e scendi, con la conferma dell'ossatura della Serie B. Il Cagliari invece è una sorpresa, tanto quanto il Frosinone, privato di Palestra, Gaetano, Kilicsoy, Sebastiano Esposito... ha perso giocatori forti. I quattro migliori dell'anno scorso".

Che succede alla Fiorentina? Ha speso tanto e come l'anno scorso devi fare un miracolo di salvezza...

"Secondo me si rifarà, tornerà su. Il mercato è stato molto appariscente, però era altrettanto veritiero ed evidente fosse realizzato non in sintonia tra allenatore e direttore sportivo. Se non succede, l'allenatore diventa diffidente, il direttore si siede in tribuna e si pensa non ci sia più entusiasmo. Lì si crea una situazione irrimediabile. Con Vanoli piano piano si riprenderà, come l'anno scorso".

Mancini uomo giusto al momento giusto?

"Alle prime curve è andato bene, anche se ha sbandato alla primissima contro il Belgio. Poi sembravano dei rettilinei. Sono molto fiducioso per Mancini, ma con la Francia la vedo molto male".