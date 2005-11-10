Sabatini: "Dalla Juve mi aspetto tantissimo dal mercato di gennaio. Napoli? I cicli finiscono"

Intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb, Walter Sabatini si è preso un momento per analizzare e dibattere sui temi d'attualità del calcio italiano, a partire dalla traiettoria felice e luminosa della Lazio di Gennaro Gattuso, ancora primo anche se accorciato a -1 dall'Inter in classifica. "Era considerato un allenatore al tramonto, ha rivitalizzato dei giocatori che con Sarri non erano stati tenuti nella giusta considerazione", ha ricordato il noto giornalista e opinionista di "Pressing" per Sport Mediaset.

Un passaggio sulla Juventus, con obiettivo alla Champions League. E il pensiero costante a possibili rinforzi per gennaio: "Mi aspetto tantissimo. C'è l'intenzione di accontentare Spalletti nelle sue legittime richieste. La Juventus nelle ultime tre edizioni di mercato ha speso tanti soldi senza prendere giocatori importanti. Se la analizzi, Bremer, Locatelli, Yildiz... sono l'ossatura che c'era prima".

Allarme rosso in casa Napoli tra infermeria stracolma, Massimiliano Allegri vacillante in panchina per risultati troppo distanti dalle ambizioni del club di Aurelio De Laurentiis: "I cicli prima o poi finiscono. Io credo che ad Allegri vadano riconosciute giustificazioni e anche delle responsabilità in questo rendimento che non c'è. Le giustificazioni sono gli infortuni, ma il Napoli normalmente è una squadra svuotata nelle motivazioni e nel fisico, da quattro annate di altissima tensione: lo Scudetto con Spalletti, emotivamente e psicologicamente difficile da dimenticare. Quella dello Scudetto di Conte. E quella dell'anno scorso con il secondo posto, intensa anche per le dichiarazioni di Conte. Non voleva accompagnarla al funerale, che solitamente non si fa se qualcuno è in piena salute".

Frosinone e Cagliari invece sono le liete novità dell'anno: "Il Frosinone nessuno se lo aspettava. Fa un bellissimo calcio con un allenatore che ha ottenuto quello che merita in una carriera piena di sali e scendi, con la conferma dell'ossatura della Serie B. Il Cagliari invece è una sorpresa, tanto quanto il Frosinone, privato di Palestra, Gaetano, Kilicsoy, Sebastiano Esposito... ha perso giocatori forti. I quattro migliori dell'anno scorso".

Un pensiero sulla Fiorentina, reduce da un mercato dispendioso e ancora alle prese con una classica traballante e troppo vicina alla zona calda: "Secondo me si rifarà, tornerà su. Il mercato è stato molto appariscente, però era altrettanto veritiero ed evidente fosse realizzato non in sintonia tra allenatore e direttore sportivo. Se non succede, l'allenatore diventa diffidente, il direttore si siede in tribuna e si pensa non ci sia più entusiasmo. Lì si crea una situazione irrimediabile", a proposito dell'esonero di Fabio Grosso. "Con Vanoli piano piano si riprenderà, come l'anno scorso".