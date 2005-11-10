Saelemaekers verso un lungo stop: "Quando ami il calcio, stare lontano dal campo fa male"

Alexis Saelemaekers ha affidato i suoi pensieri a un post sul proprio profilo Instagram. Queste le parole del calciatore milanista, che ha deciso di commentare la sua situazione. Gli esami a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una perdita di stabilità della caviglia destra, una situazione che con ogni probabilità porterà il giocatore a sottoporsi a intervento chirurgico. Se così fosse il suo 2026 sarebbe già terminato.

Saelemaekers su Instagram: "È un periodo difficile, ma lo affronterò con pazienza"

"Non è facile attraversare momenti come questo. Quando ami il calcio, stare lontano dal campo, dai compagni e da ciò che ami di più fa male. È un periodo difficile, ma lo affronterò con pazienza, determinazione e ancora più voglia di tornare a fare quello che amo. Voglio ringraziare di cuore tutti i tifosi, i miei compagni, lo staff, gli amici e tutte le persone che in questi giorni mi hanno scritto e fatto sentire il loro affetto. Ho letto tantissimi dei vostri messaggi e mi hanno dato una forza enorme. Adesso testa bassa, lavoro e pazienza. Tornerò più forte. Grazie di cuore a tutti".