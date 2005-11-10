Che tegola Saelmaekers: almeno 5 mesi di stop. Ora il Milan deve inserire davvero i nuovi

Il Milan perde Alexis Saelemaekers per almeno cinque mesi. L’intervento alla caviglia destra è perfettamente riuscito, ma i tempi di recupero saranno lunghi e per i rossoneri cambia inevitabilmente anche la gestione delle rotazioni offensive. Il belga, che anche con Ruben Amorim aveva trovato spazio tra equilibrio e duttilità, tornerà a disposizione solo nella parte finale della stagione. Un’assenza che obbliga il Milan ad accelerare l’inserimento di chi finora ha avuto meno spazio, dopo un mercato molto oneroso.

Moreira e Hutchinson, adesso serve una risposta

I primi nomi sono quelli di Diego Moreira e Omari Hutchinson. Il mercato estivo ha dato al tecnico portoghese alternative giovani e di qualità sugli esterni, ma fino a questo momento il loro impiego è stato ridotto, soprattutto quello del secondo. Con Saelemaekers fuori a lungo, entrambi avranno più occasioni e soprattutto maggiori responsabilità. Moreira può giocare su entrambe le fasce, Hutchinson ha qualità e anche lui pul essere utilizzato in più posizioni: il Milan ha investito su di loro anche pensando alla profondità della rosa, e il momento di testarli davvero è arrivato.

Le alternative, comunque, non mancano. Christian Pulisic resta un riferimento assoluto, mentre Samuel Chukwueze può aumentare il proprio minutaggio e Alphadjo Cissé rappresenta un’altra soluzione utile. Il problema, però, non è numerico, ma anche di affidabilità: senza Saelemaekers, il Diavolo perde una certezza. Ora tocca ai nuovi.