Milan, Saelemaekers ha deciso: oggi il belga sarà operato alla caviglia

Alexis Saelemaekers ha deciso: sarà sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia destra già operata nel 2024. La decisione è stata presa ieri, dopo che il giocatore si è sottoposto ad una visita specialistica ad Amsterdam, dalla quale è emersa la necessità di un intervento chirurgico.

Operazione in programma oggi

L'operazione - in programma già oggi (martedì 13 ottobre) - sarà eseguita, ricorda La Gazzetta dello Sport, dal noto luminare Gino Kerkhoffs, lo stesso medico che a dicembre 2025 aveva operato Santiago Gimenez.

Il punto su Matteo Gabbia

Per Gabbia - l'altro giocatore del Milan uscito infortunato dalla gara contro il Sassuolo nell'ultima giornata di campionato - una decisione invece non è stata ancora presa. Gli esami per il difensore hanno evidenziato una lesione del flessore della coscia sinistra con parziale interessamento tendineo e nei prossimi giorni si sottoporrà a un consulto specialistico per stabilire se procedere con un intervento chirurgico oppure con una terapia conservativa.