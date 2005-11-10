I due guai in cui è incappato negli ultimi due giorni Amorim

Due comunicati ufficiali hanno rovinato l’attesa del Milan per il match di domani in Europa League contro il Salisburgo, la prima trasferta europea dopo un anno e mezzo di assenza. Il primo, arrivato lunedì, riguarda Matteo Gabbia: “Matteo Gabbia è stato sottoposto oggi ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo. Il calciatore sarà sottoposto a un consulto specialistico per definire il percorso terapeutico più appropriato”. Il secondo ha a che fare, invece, con le condizioni di Alexis Saelemaekers: “AC Milan comunica che, nella giornata di ieri, ad Amsterdam, Alexis Saelemaekers è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia destra. L’intervento di pulizia artroscopica e stabilizzazione, eseguito dal Dr. Gino Kerkhoffs alla presenza del Dr. Andrea Bulgheroni e di Diego Mantovani dello staff medico del Milan, è perfettamente riuscito”.

TEMPI E SOSTITUTI

Per entrambi, i tempi di recupero sono piuttosto ampi: Gabbia dovrebbe tornare a gennaio 2027, mentre per Saelemaekers bisognerà aspettare la primavera. Bel problema per Amorim, che nei due classe 1999 contava come prime alternative ai titolari in formazione. Di conseguenza, il Milan dovrà cercare di fare di necessità virtù fino a gennaio, per poi utilizzare il calciomercato per rinforzare la rosa.