Milan, report medico su Saelemaekers: riuscito l'intervento chirurgico alla caviglia destra
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Luca Bargellini
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13.10.2026 16:24Serie A
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Intervento chirurgico andato a buon fine per Alexis Saelemaekers. Ecco di seguito la nota del Milan in merito:
"AC Milan comunica che, nella giornata odierna, ad Amsterdam, Alexis Saelemaekers è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia destra. L’intervento di pulizia artroscopica e stabilizzazione, eseguito dal Dr. Gino Kerkhoffs alla presenza del Dr. Andrea Bulgheroni e di Diego Mantovani dello staff medico del Milan, è perfettamente riuscito".
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