Salisburgo-Milan, le formazioni ufficiali: chance per Camarda dal 1'. Si rivede Tomori

Di seguito le formazioni ufficiali di Salisburgo-Milan, valida per la seconda giornata della League Phase di Europa League. Per i rossoneri è necessaria una reazione dopo il ko all'esordio contro il Benfica, mentre gli austriaci sono reduci dal successo a Sofia sul campo del Levski e in questa stagione sono ancora imbattuti.

Si rivede Tomori, chance Camarda

Ruben Amorim adotta diversi cambi, dando fiducia per la prima volta da titolare a Francesco Camarda. Il classe 2008 ha giocato fin qui solo 8 minuti, spalmati in due apparizioni in Serie A. Ripescato Fikayo Tomori: l'inglese era finito fuori rosa per poi essere reintegrato dopo la fine della finestra di mercato. L'infortunio di Matteo Gabbia lo riaccoglie in campo. Sulle fasce chances per Hutchinson e Bartesaghi: l'inglese era stato già lanciato titolare contro il Benfica, salvo uscire all'intervallo. Riposa ancora Modric, spazio a Jashari mentre sulla trequarti nuova chance per Loftus-Cheek che fin qui non è riuscito a trovare una collocazione ideale. Spazio anche ad Alphadjo Cisse, che non giocava dal 1' dalla partita contro il Benfica.

C'è un giocatore di proprietà del Napoli

Da segnalare nel Salisburgo la presenza di Jesper Lindstrom, in prestito al club austriaco dal Napoli e di Haris Tabakovic, il "boia" della nazionale italiana nello spareggio di marzo a Zenica.

SALISBURGO-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

SALISBURGO (4-2-3-1): Zawieschitzky; Morgalla, Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Lindstrom, Kitano, Baidoo; Tabakovic. A disp. Fruchtl, Sarcevic, Mellberg, Tohumcu, Vertessen, Kratzig, Drexler, Lainer, Redzic, Diakite, Camara. All. Danny Röhl

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda. A disp. Torriani, Estupinan, Ramos, Pulisic, Diawara, Modric, Chukwueze, Moreira, Comotto, Gila, F. Terracciano, Musah. All. Ruben Amorim.

ARBITRO: Fesnic (Romania)

ASSISTENTI: Cerei e Corb (Romania)

IV UFFICIALE: Andrei (Romania)

VAR: Popa (Romania)

AVAR: Del Cerro Grande (Spagna)