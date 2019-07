© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con la cessione del centrocampista Dennis Praet ancora congelata, la Sampdoria deve attendere per operare le sue mosse in entrate, che riguardano soprattutto esterni d'attacco da regalare al nuovo allenatore Eusebio Di Francesco. Rimangono dunque in standby i nomi di Simone Verdi del Napoli, Emiliano Rigoni e del croato Josip Brekalo del Wolfsburg. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport.