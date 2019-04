Sampdoria, Ferrero vuole blindare Giampaolo fino al 2022

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero vuole blindare Marco Giampaolo, allenatore corteggiato anche dalla Roma per la prossima stagione. Secondo la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il numero uno del club blucerchiato vorrebbe far sottoscrivere al suo attuale tecnico un nuovo contratto valido fino a giugno 2022.

L'attuale accordo scadrà nell'estate 2020.