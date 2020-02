© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Capolavoro di Fabio Quagliarella, partita riaperta al 26'. Lancio da 40 metri di Ekdal che pesca al limite dell'area Quagliarella. L'attaccante si coordina perfettamente e approfittando di Hysaj che scivola calcia al volo e la mette nell'angolino più lontano, piegando le mani di Meret: Sampdoria-Napoli 1-2, sesto gol in campionato per il capitano blucerchiato, specialista in gol stupendi contro la sua ex squadra.