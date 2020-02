© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, prima della sfida col Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Penso che siano tutti pronti. Yoshida dovrà abituarsi ad un campionato diverso, anche se ha una grande esperienza, sia in Nazionale che come squadra di club. Il nostro mercato, per quanto riguarda i difensori, è difficilissimo".