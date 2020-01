© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ritorno di fiamma in casa Sampdoria per quanto riguarda la difesa. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il club blucerchiato starebbe pensando a riportare in Liguria da Napoli il centrale Lorenzo Tonelli, viste le difficoltà nell'arrivare a Kjaer. Per l'attacco, la Samp segue sempre Fabio Borini.