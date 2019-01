Sanabria arriva a Milano: "Pronto per la nuova avventura al Genoa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prime parole di Antonio Sanabria raccolte da Sky Sport dopo l'arrivo all'aeroporto di Milano e in vista della sua nuova esperienza al Genoa: "Felice di essere tornato in Italia, sono pronto per questa nuova avventura. Il Genoa è una squadra forte e una società storica, spero di fare bene". Adesso sono previste le visite mediche e la firma del calciatore ex Real Betis.