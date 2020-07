Sanchez può restare all'Inter? Conte: "Ne parlerò col club. Ma è un giocatore ritrovato"

Ai microfoni di DAZN, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato della grande prestazione di Alexis Sanchez e del suo futuro: "Alexis è un giocatore che abbiamo voluto fortemente, ha caratteristiche importanti. Veniva da due stagioni non buone ma sapevo che tipo di giocatore andavamo a prendere. E' arrivato in prestito con lo United che ha pagato buona parte dello stipendio, peccato si sia fatto male. Ora inizia a stare bene. Se lo voglio anche in futuro? E' giusto parlarne prima con la società, è giusto farli con loro i discorsi che riguardano i calciatori. Ma ora è un giocatore totalmente ritrovato, ha voglia di giocare, ha fame e io sono felice per lui perché ha sofferto. E' certamente un'arma in più per noi".