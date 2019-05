© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo 'Sky', nonostante le dichiarazioni a microfoni accesi Maurizio Sarri ha fatto sapere agli addetti ai lavori di essere disponibile a un ritorno in Italia un anno dopo il suo trasferimento in Premier League.

Col Chelsea che è intenzionato a sollevarlo dall'incarico di manager dei blues dopo la finale di Europa League per far spazio a Lampard, l'ex tecnico del Napoli potrebbe presto tornare ad allenare in Serie A: sulle sue tracce la Juventus, il Milan e la Roma.