Sarri su Ronaldo: "Era giusto giocasse. Troppo rilassati? Umanamente comprensibile"

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato a SKY dopo la sfida contro il Cagliari, persa per 2-0. "L'approccio mentale penso che nella partita di Lione sarà per forza diverso, abbiamo vinto il campionato da 60 ore. Penso ci siano poche indicazioni per la prossima partita".

La rilassatezza aiuta prima del ritorno di Champions?

"In competizione non aiuta, ma in questa situazione è umanamente comprensibile".

Bisogna tenere un filo teso? Questa partita era difficile da preparare a livello mentale. Higuain deve giocare per entrare in condizione?

"Penso di sì, ha giocato meno, forse ha bisogno di minuti. Gli altri invece devono riposare, noi abbiamo anche subito una scelta discutibile da parte della Lega, perché fare 5 partite in 12 giorni, con la Champions... Abbiamo un giorno in più, è vero, ma poi rischiamo di lasciare giocatori in campo. Potevano allungarcelo questo ciclo, vediamo se è il caso di andare verso una scelta estrema oppure no".

Cristiano si è messo il cuore in pace?

"Io ci ho parlato ieri, era carico, vogliono, entusiasta di giocare e diventa difficile fermarlo. Se ha una reazione di quel tipo deve andare in campo".

Ha provato a dirgli di pensarci bene?

"No, volevo sentire le condizioni fisiche e mentali. Era pieno di entusiasmo e voglia, quindi se la reazione mentale e fisica è quella è anche giusto che giochi".

La decisione estrema è quella di lasciarli in pace fino a martedì e poi fare tre allenamenti?

"Sì, come ho detto prima, vediamo le condizioni. Poi andiamo a una scelta, forse estrema in questo momento".