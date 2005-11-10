Sassuolo, Aquilani: "Cisse ha qualità diverse, bravo anche Amorim a dargli fiducia"

Alberto Aquilani, tecnico del Sassuolo, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della sfida in casa contro il Milan: "C'era qualche ragazzo indietro e abbiamo spinto un po' di più, abbiamo lavorato su dei principi. Chi è rimasto ha fatto un lavoro importante e chi è tornato lo ha fatto con fiducia. Dopo la sosta c'è sempre un po' di dubbio, ma mi auguro che ci faremo trovare pronti".

Berardi e Laurienté decisivi?

"Abbiamo degli esterni forti, abili nell'uno contro uno e diversi tra loro. Puntiamo su di loro, dobbiamo dargli la palla più pulita possibile perché possono far male".

Si aspettava un Cisse così?

"Io dal primo giorno gli ho riconosciuto qualità diverse, sia tecniche che fisiche. Non so se me l'aspettavo così, è stato bravo anche l'allenatore del Milan a dargli fiducia".