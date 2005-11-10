Tra esoneri e classifiche, è tutto qui. Catanzaro-Aquilani, un addio che non ha giovato a nessuno

La notizia era già nell'aria da alcuni giorni, ma l'ufficialità è arrivata poi solo ieri: Alberto Aquilani non è più l'allenatore del Sassuolo. I numeri non positivi della difesa e un attacco non propriamente vivo, hanno pesato sul bilancio tracciato sul tecnico, approdato in club ambizioso che si sta però riassestando dopo l'addio dello storico dirigente Giovanni Carnevali; un concatenarsi di situazioni che hanno dunque portato a questa scelta. E che portano a un parallelismo con il Catanzaro, a serio rischio retrocessione dalla B.

Un addio che non ha giovato a nessuno.

Era il 29 maggio, e il Catanzaro di Aquilani sfiorava l'impresa, che sarebbe poi stata un traguardo meritato. Quale? La promozione in Serie A. Dopo il quinto posto nella stagione regolare, infatti, le aquile arrivano fino alla finalissima degli spareggio promozione, dove trovavano il Monza, terzo in graduatoria: ko per 2-0 all'andata, poi vittoria al ritorno sullo stesso punteggio, ma ecco proprio quella classifica, quella della regular season, a premiare i brianzoli. Regolamento. E chissà cosa è emotivamente subentrato, nonostante un biennale firmato Aquilani opta per il salto in A sulla panchina del Sassuolo, con la storia che è nota; il Catanzaro riparte da Giorgio Gorgone, esonerato poi per far spazio a Michele Mignani, ma la classifica di Serie B parla di ultimo posto con 6 punti conquistati in 11 gare giocate e una sola vittoria all'attivo, centrata con la Carrarese prima che la stessa rinascesse con l'arrivo di Pagliuca in panchina.

Viene sì da chiedersi a chi abbia giovato quell'addio, ma con il senno di poi darsi risposte è sempre più facile. E il calcio non si fa con i se e con i ma.