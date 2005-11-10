Esonero Aquilani, De Rossi svela: "Ho parlato fino a notte con lui. Suo destino segnato"

"Radici", docuserie sull'Ostiamare che andrà in onda su Sky, Daniele De Rossi è attore protagonista. L'attuale allenatore del Genoa, nella sede dell'emittente televisiva di Rogoredo, ha incontrato la stampa per la presentazione del prodotto televisivo riguardante il club di Serie C di sua proprietà.

Il fatto "inatteso"

Eppure, è emerso anche un retroscena curioso riguardante un allenatore recentemente esonerato dal Sassuolo: Alberto Aquilani. Pensieri e affetto mostrato per un amico che sta passando un momento professionalmente difficile dopo l'allontanamento dal club neroverde. Una situazione che ha provato sulla propria pelle anche De Rossi alla Spalla e alla Roma, che lo ha toccato.

La dichiarazione

Riguardo all'esonero di Alberto Aquilani ha detto: "Non posso parlare di cose che non conosco. Ho parlato però fino a notte con lui, è un peccato che sia successo ed è un peccato che sia successo poco prima della nostra prima sfida. Ma avremo modo. Io allenerò altri anni in Serie A e lui - continua De Rossi - ha un destino segnato: della generazione dei nuovi allenatori è uno dei più talentuosi, dei più bravi, sicuramente si toglierà tante soddisfazioni". Queste le dichiarazioni riportate dal portale del Corriere dello Sport.