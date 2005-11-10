Aquilani saluta Sassuolo dopo 13 partite e un crollo inaspettato. Pronto D'Aversa

Il dado è tratto in casa Sassuolo, la società neroverde ha deciso di esonerare Alberto Aquilani e ora la notizia è anche ufficiale. Si legge, nel comunicato ufficiale degli emiliani: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato l’allenatore Alberto Aquilani e il suo staff dai rispettivi incarichi. La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro". Poche righe, a concludere un'avventura iniziato sotto tutti altri auspici.

42 anni, il tecnico chiude la sua esperienza in Emilia dopo 13 partite, nelle quali ha ottenuto 4 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte. Paga il rendimento dell'ultimo mese e mezzo. Dopo la vittoria contro la Juventus datata 13 settembre, la squadra ha avuto un crollo verticale, ottenendo un solo punto nelle seguenti 7 partite: 1-1 contro il Milan. Cinque sconfitte consecutive e una difesa che ha palesato enormi problemi, basti pensare ai 6 gol incassati dalla Lazio o ai 4 da Fiorentina e Frosinone. Fatale il ko contro la Roma, ironia del destino la sua squadra del cuore nonché quella in cui è cresciuto calcisticamente.

Per la successione è pronto Roberto D'Aversa. Manca l'ufficialità ma ormai ci siamo: pronto un contratto fino al termine della stagione, al 30 giugno 2027, con opzione per andare avanti assieme un altro anno.