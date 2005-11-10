Aquilani: "Al Sassuolo l'emorragia era evidente, non sono stato bravo a fermarla"

Da qualche settimana Alberto Aquilani non è più l'allenatore del Sassuolo. Premiato dal "Premio Modello Virtuoso del Calcio Italiano", intitolato a Italo Galbiati, il tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com: “Esonero? È la prima volta per me, quindi mi dicono che da allenatore devi rimanere anche in questi momenti. Oggi posso dire anch'io di essere un allenatore. È ovvio che mi dispiace perché c'erano le premesse sicuramente per fare qualcosa di bello. Però purtroppo il calcio è così, a volte è imprevedibile, a volte può essere crudele".

Aquilani sull'esonero al Sassuolo

Prosegue Aquilani: "Si è ribaltato tutto in poco tempo, non ho avuto la capacità probabilmente, quindi devo migliorare nel metter mano appunto a un'emorragia che era abbastanza evidente. Però come dice mister Capello, mi auguro che questo sia come un primo tempo. Io ho una grande passione, ho le idee molto chiare di quello che mi piace fare. È un lavoro complicato perché le dinamiche sono tantissime, ci sono tantissime sfaccettature, però la passione mi porterà a continuare a far sì che che andrà meglio”