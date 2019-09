Sassuolo, De Zerbi: "Avrei tenuto Di Francesco, ma ha preferito andare"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Tanti arrivi, ma anche tanti addii nel calciomercato estivo del Sassuolo. Ne ha parlato oggi in conferenza stampa il tecnico Roberto De Zerbi, rivelando un suo rimpianto: "Sono legato a tutti. Mi dispiace per Di Francesco (trasferito alla SPAL, ndr), l'avrei tenuto e secondo me si sarebbe ritagliato uno spazio ma lui ha preferito andar via. Mi è dispiaciuto per Lirola perché avrebbe potuto consacrarsi. Poi Demiral, Sensi e Boateng. C'è chi è andato via per giocare di più, chi per avere un miglioramento di carriera come Demiral e Sensi, c'è chi è andato via perché non rientrava nei piani e purtroppo anche quello fa parte del nostro lavoro".