Sassuolo, grave infortunio per Leysen: lesione del legamento crociato anteriore
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 13:07Serie A
autore Daniel Uccellieri
14.10.2026 13:07Serie A
Sassuolo, gli esami di Leysen evidenziano una lesione del crociato anteriore sinistro: da definire l'iter dell'intervento.
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Brutte notizie per il Sassuolo dopo la sfida contro il Milan dell'11 ottobre. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Fedde Leysen hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore della gamba sinistra.
Sassuolo, si ferma Leysen: riscontrata la lesione del legamento crociato
U.S. Sassuolo Calcio comunica che, a seguito dell’infortunio riportato nella gara Sassuolo-Milan di domenica 11 ottobre, il calciatore Fedde Leysen è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore della gamba sinistra.
L’infortunio subito dal difensore sarà rivalutato nei prossimi giorni per stabilire l’iter dell’intervento e la fase di recupero.
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