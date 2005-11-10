Sassuolo, preoccupazione per Leysen. Aquilani: "Non siamo fiduciosi per la dinamica dell'infortunio"
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Gaetano Mocciaro
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12.10.2026 00:30Serie A
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Preoccupazione per le condizioni di Fedde Leysen. Il difensore del Sassuolo ha lasciato il campo dopo 26 minuti accompagnato dallo staff sanitario, a seguito di un problema rimediato dopo un intervento di Pulisic. Il tecnico neroverde, Alberto Aquilani, ha parlato delle sue condizioni in conferenza stampa:
"Leysen non so cos'è, non siamo molto fiduciosi per la dinamica dell'infortunio e mi auguro che non sia niente di che perché era in rampa di lancio per raggiungere livelli importanti".
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