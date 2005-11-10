Fedde Leysen, difensore belga arrivato al Sassuolo la scorsa estate in prestito dall'Union Saint-Gilloise, ha rilasciato alcune dichiarazioni al 'Match Program' del club neroverde in vista del match contro il Genoa:

"Ho sempre voluto un giorno giocare in Italia, un pensiero nato affrontando in Champions squadre come Inter e Atalanta, avversarie forti che giocano a uno o due tocchi, sempre palla a terra. La Serie A rappresenta un grande passo avanti per un difensore, è il posto ideale per migliorare. Cercavo un ambiente per mettermi alla prova e crescere, questi due aspetti hanno reso davvero semplice la scelta di venire al Sassuolo".

Sui suoi inizi nel mondo del calcio, poi, racconta: "Ho iniziato in giardino con i miei fratelli, poi mia mamma mi ha portato a provare un allenamento, mi è piaciuto ed ho continuato. Nella mia famiglia c’è sempre stata una grande passione per il calcio, in giardino avevamo un piccolo campo e durante il week end tutta la mia famiglia si divertiva giocando a calcio, non solo i miei fratelli ma anche le mie sorelle, era molto divertente".