Sassuolo-Inter, i voti ai tecnici: De Zerbi migliora in corso. Conte ok

Sassuolo-Inter 3-4 (2' Lautaro, 16' Berardi, 38' Lukaku, 45' Lukaku, 71' Lautaro, 74' Djuricic, 81' Boga)

Una partita che ha regalato spunti e riflessioni, quella andata in scena fra Sassuolo e Inter e conclusasi con la vittoria nerazzurra. Nel primo tempo benissimo i nerazzurri, col Sassuolo che perde la bussola negli ultimi 10 minuti di frazione. Nella ripresa bene il Sassuolo dopo i primi 15' di sofferenza, ma alla fine il risultato premia i nerazzurri dopo 95' di spettacolo.

ROBERTO DE ZERBI 6 - L'emergenza in difesa non l'aiuta, soprattutto perché davanti ha due attaccanti decisamente ispirati come Lukaku e Lautaro. Il Sassuolo inizia bene ma a metà del primo tempo il suo impianto tattico inizia a scricchiolare. L'intervallo porta i primi aggiustamenti tattici, poi i cambi riaprono la gara e consentono al tecnico di raggiungere la sufficienza.

ANTONIO CONTE 6,5 - Fa un po' di turn over in vista della Champions ma il risultato finale non cambia. Anche se con qualche sofferenza di troppo nel finale. Positiva la scelta iniziale di regalare maggiore libertà e ampliare il raggio d'azione di Brozovic in assenza di Stefano Sensi. Lancia Lautaro dal 1' e fa bene, nonostante le indicazioni della vigilia vedessero Politano al fianco di Lukaku.