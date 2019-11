© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lazio in vantaggio a Reggio Emilia. Tanto per cambiare, Ciro Immobile. L'attaccante è lanciato in profondità da Correa e nonostante sia seguito da tre difensori apre il destro dal quale esce un tiro non irresistibile, sul quale ha molte colpe Consigli, incapace di trattenere. 15° centro in campionato per il centravanti, che ha già eguagliato il numero di gol in campionato dell'anno scorso, ma con 23 partite giocate in meno. Eguagliato Tommaso Rocchi nel computo delle reti complessive in Serie A con la maglia della Lazio (82).