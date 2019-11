Sassuolo-Lazio 1-1 al 45'. Caputo risponde a Immobile. Il VAR torna ok

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pari a fil di sirena fra Sassuolo e Lazio dopo 45' che avevano evidenziato la superiorità dei biancocelesti, che in barba alla pioggia e al terreno pesante hanno danzato con i giocatori di maggior classe come Luis Alberto e Correa, trovando sulla corsia destro una vera e propria freccia come Lazzari, che col passare delle partite sembra sempre più il treno imprendibile della SPAL. Immobile, prima della rete, era stato invece ben controllato dai sassolesi che per l'occasione avevano riservato un trattamento speciale. Basti vedere l'azione dello 0-1 al 34' dove l'attaccante è controllato da tre difensori ma riesce ugualmente a tirare in porta. Conclusione non irresistibile, per la verità, sulla quale pasticcia Consigli, incapace di trattenere e lasciando rotolare il pallone in rete. 15° centro in campionato per il centravanti, che ha già eguagliato il numero di gol in campionato dell'anno scorso, ma con 23 partite giocate in meno. Eguagliato Tommaso Rocchi nel computo delle reti complessive in Serie A con la maglia della Lazio (82).

Il vantaggio galvanizza la Lazio che ha anche l'occasione di raddoppiare ma come già successo nel corso della stagione, viene punita: all'ultimo minuto da un calcio d'angolo ben eseguito da Djuricic, Peluso svetta di testa più in alto di tutti e la sua diventa una sponda per Caputo, che si tuffa e trova il pareggio. Sesto gol per l'ex Empoli proprio prima della fine della prima frazione di gara.

Da segnalare la temporanea assenza del VAR che dal 15' al 37' per problemi tecnici non era utilizzabile. Tutto ora è tornato nella norma.