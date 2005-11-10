Sassuolo, Leysen: "Col Monza meritavamo di più. È ora di voltare pagina"
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 17:38Serie A
autore Gaetano Mocciaro
11.10.2026 17:38Serie A
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Fedde Leysen, difensore del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro il Milan. Ecco le sue parole:
"Abbiamo giocato bene contro il Monza, non abbiamo ottenuto quanto meritavamo ma ora dobbiamo voltare pagina. Giochiamo contro un'ottima squadra con tanti giocatori di qualità, conosciamo i nostri punti di forza e lotteremo con quello che abbiamo".
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