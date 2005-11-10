Sassuolo, Leysen: "Fiduciosi di fare una grande partita, puntiamo alla vittoria"
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Marco Pieracci
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Oggi alle 17:56Serie A
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11.10.2026 17:56Serie A
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Nel prepartita di Sassuolo-Milan ai microfoni di DAZN ha parlato il difensore neroverde Fedde Leysen: "Abbiamo lavorato durante la sosta per preparare questa gara contro una squadra forte e anche chi era in nazionale sta bene. C'è la possibilità di prendere i tre punti, siamo fiduciosi di fare una grande partita".
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