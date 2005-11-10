Ufficiale Sassuolo, salutano in 6: non riscattati Coulibaly, Vranckx, Nzola, Garcia, Pedro Felipe e Fadera

Il Sassuolo comincia il mercato con le partenze: non riscattati sei giocatori

Il Sassuolo cambia volto e lo fa non confermando chi era arrivato in prestito e che non è stato riscattato dopo questa stagione. "Per tutto quello che avete fatto con la nostra maglia, grazie ragazzi!", ha pubblicato oggi il club su Twitter. I neroverdi dunque ripartiranno senza Woyo Coulibaly, che torna al Leicester City, Aster Vranckx, in prestito dal Wolfsburg, Mbala Nzola, di proprietà della Fiorentina, Ulisses Garcia, in prestito dall'Olympique Marsiglia, Pedro Felipe, cartellino della Juventus, e Alieu Fadera, che torna al Como.