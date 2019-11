© foto di www.imagephotoagency.it

Grande vittoria per il Cagliari, che espugna anche un campo difficilissimo come quello dell'Atalanta e si candida prepotentemente per un posto in Europa, agganciando in classifica proprio la squadra di Gasperini. Ecco al momento la graduatoria della Serie A, dopo la vittoria dei sardi nel lunch match:

Juventus 29

Inter 28

Roma 22

Cagliari 21

Atalanta 21

Lazio* 18

Napoli 18

Fiorentina* 15

Parma* 13

Milan* 13

Verona* 12

Bologna 12

Torino 11

Udinese* 10

Sassuolo** 9

Lecce* 9

Genoa* 8

Brescia** 7

SPAL* 7

Sampdoria* 7

*= una partita in meno

**= due partite in meno