Sette minuti e Diao va subito in gol: strafalcione del Pisa, Como avanti 1-0
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Il Como ci impiega 7 minuti a segnare al Pisa. Errore in disimpegno di Moreo, Diao non ci ha pensato due volte a puntare la difesa scoperta dei nerazzurri e involarsi in porta: Albiol scartato, diagonale vincente e 1-0 dei biancoblù.
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