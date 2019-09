© foto di www.imagephotoagency.it

Episodio che potrebbe cambiare il match fra Sampdoria e Inter. Al secondo minuto del secondo tempo, Lautaro Martinez va via a Colley in maniera secca, arriva davanti al portiere Audero ma si fa ipnotizzare. Sul rimbalzo arriva primo Sanchez che, però, cerca le gambe di Chabot invece che provare a calciare. L'arbitro giudica simulazione, il Var non interviene, il cileno è già ammonito: risultato, Inter in 10 per il secondo tempo.