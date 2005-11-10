Il sogno (im)possibile per il Milan del futuro: Scott, in Europa neanche da avversario

Il Milan torna oggi in campo in Europa League e lo fa contro il Bournemouth. Una società diventata negli ultimi anni, uno dei tanti ricchi ma virtuosi modelli di calcio in Inghilterra. Investimenti sì onerosi ma poi ripagati da incassi sul campo, nei risultati e dalle cessioni. Il prossimo, e sarà anche il più importante della storia delle Cherries, sarà senza ombra di dubbio Alex Scott.

L'infortunio con la Nazionale

Il centrocampista inglese non ci sarà però oggi contro i rossoneri che lo hanno, come vi abbiamo anticipato su queste colonne nelle scorse settimane, inserito al primo posto della shortlist dei grandi sogni per il centrocampo del futuro. Prima le condizioni fisiche: durante la gara di Nations League contro la Croazia, il giocatore ha avvertito un fastidio muscolare, ha deciso di giocare comunque 70 minuti senza esser sostituito, stringendo i denti e forse sottostimando il problema. Lesione al quadricipite e fuori almeno fino a metà-fine novembre. Il tecnico Marco Rose ha ridimensionato le polemiche con lo staff medico dell'Inghilterra ma è chiaro che sia un problema che ha influito sul rendimento recente del club del sud del paese.

Il sogno (im)possibile del Milan

Ora il mercato. Il Milan ha deciso di prendere 'top players' a caro costo e a questi affiancare giovani promettenti. Scott rientra certamente nella prima fascia ma il Bournemouth per lui ha intenzione di chiedere 100 milioni di euro. Una cifra chiaramente fuori mercato per il Milan (l'obiettivo resta comunque per l'estate), anche se bisogna ricordare la maxi spesa per Goncalo Ramos fatta di recente. Chiaro: per averlo il Milan potrebbe partire da un'offerta molto più bassa, e la metà certamente non basterà neanche per sedersi al tavolo. Per il giocatore, inoltre, c'è la corte di mezza Premier League. Rischia di restare un sogno, intanto per adesso… Neanche un avversario sul campo.